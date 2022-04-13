Олаф Шольц раскритиковал отказ Зеленского принять президента Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду раскритиковал дипломатическое пренебрежительное отношение Украины к президенту своей страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Украину в среду со своими польскими и прибалтийскими коллегами. Но во вторник он сказал, что его присутствие «очевидно… не нужно в Киеве». Немецкая газета Bild цитирует неназванного украинского дипломата, который сказал, что визит Штайнмайера в данный момент не приветствуется, указывая на его тесные отношения с россией* в прошлом.

Об этом сообщает Independent.

Посол Украины в Германии позже сказал, что правительство приветствует визит Шольца, который, в отличие от Штайнмайера, определяет политику правительства. Но пренебрежительное отношение к Штайнмайеру может усложнить задачу.

«Президент хотел бы поехать в Украину», — сказал Шольц, отметив, что Штайнмайер является главой государства Германии.

«В любом случае, мягко говоря, это несколько раздражает», — добавил Шольц, отметив, что Штайнмайер раскритиковал войну россии и призвал президента россии владимира путина вывести свои войска с Украины.

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил немецкому телеканалу ARD, что ему не известны причины решения об отказе от визита Штайнмайера, но также дал понять, что Киев хотел бы видеть Шольца, чтобы можно было принять «практические решения» по таким вопросам как оружие.

Курсор писал ранее, что британская разведка заявила о перебросе войск рф к Донецку.