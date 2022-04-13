Израиль направил в Украину еще шесть бронеавтомобилей

Израиль помогает мирному населению Украины, которое выдерживает длительные военные действия российской армии, а в некоторых частях страны осаду и оккупацию.

В рамках гуманитарной и медицинской помощи, которую Израиль оказывает осажденной войсками рф* Украине, дополнительно шесть бронированных автомобилей скорой помощи переданы украинцам.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израиль | Медиа Архив.

Ранее в Украину было передано 4 бронеавтомобиля МАДА.

Ранее «Курсор» передавал, что в сети показали, как работает израильский полевой госпиталь в Украине. Израиль разместил во Львовской области полевой госпиталь, в котором работают волонтеры и профессиональные врачи. Они оказывают помощь раненым военным и гражданским.

Также сообщалось, что Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине. Израильтяне продолжают помогать Украине, которая противостоит российской агрессии. На этот раз посол Израиля в Украине рассказал о новой партии гуманитарной помощи, которую приготовило еврейское государство.

Редакция информировала, что служба надзора за химоружием «обеспокоена» сообщениями из Мариуполя. Организация по запрещению химического оружия — международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года. В 2013 году ОЗХО награждена Нобелевской премией мира.

Кроме того, мы передавали, что Израиль вновь обсуждает возможность отправки бронежилетов в Украину. Правительство подняло вопрос о передаче в Украину защитных жилетов и бронежилетов. Толчком послужило всемирное осуждение военных преступлений рф в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!