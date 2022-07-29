ООН: Детали безопасности поставок зерна и Украины до сих пор не решены

Глава гуманитарного отдела ООН говорит, что первая партия зерна в рамках новой сделки может быть отгружена в пятницу, но «важные» детали для безопасного прохода судов все еще прорабатываются.

Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс заявил, что он надеется, что первая поставка зерна из украинского черноморского порта может состояться уже в сегодня, но «важнейшие» детали безопасного прохода судов все еще находятся в стадии проработки.

Гриффитс заявил в четверг, что турецкие, российские и украинские военные чиновники работают с группой ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле, чтобы выработать стандартные операционные процедуры для сделки, согласованной четырьмя сторонами в прошлую пятницу.

«Это подробные переговоры на основе соглашения», — сказал Гриффитс на брифинге для стран-членов ООН. «Но без этих стандартных операционных процедур мы не сможем обеспечить безопасный проход судов».

«Мы не видим никаких масштабов, которые могли бы произойти… без того, чтобы наши процедуры были ясны и понятны коммерческому сектору», — сказал он позже на пресс-конференции.

Он признал, что «дьявол кроется в деталях», но сказал, что пока никаких серьезных проблем не возникло. Гриффитс сказал, что один из аспектов, по которому ведутся переговоры, — это точные координаты безопасных судоходных каналов.

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