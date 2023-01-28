Оппозиционер предположил, какой переворот может произойти в рф

Он назвал ситуацию, которая может стать триггером для переворота в стране-агрессоре.

Из-за войны обстановка в российской федерации* накаляется, потому что армия агрессора на фронте несет большие потери, а санкции, введенные ЕС, «подрывают» экономику. Рано или поздно в стране произойдет переворот, но его начнет не население, а элиты.

Такими мыслями поделился с «24 каналом» российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

По его словам, в стране-агрессоре усиливается паника, в частности из-за информации, что множество стран одобрило ВСУ поставки усовершенствованных танков.

Но триггером для начала переворота в рф станет освобождение Крыма, но только произойдет он только внутри кремля, то есть среди элит. Население не рискует выходить на демонстрации и протесты, потому что его запугали.

Леонид Гозман отметил, что против таких диктаторов как путин восстания не происходит, такого не было против Сталина и Гитлера, например. И дело тут в безнадежности этого восстания, которое осознают обычные граждане.

Российский оппозиционер добавил, что деоккупация Крыма повлияет на российские элиты. Можно надеяться, что в это время правление путина завершится, а его режим потерпит крах. Но диктатор может использовать ядерное оружие или продолжать им шантажировать мир.

«Курсор» писал ранее, что власть рф устроила на территории Украины настоящую гуманитарную катастрофу, лишив украинских детей счастливого детства, но цивилизованный мир может это остановить.

Еще мы писали, что в СМИ давно распространяется информация, что состояние здоровья российского диктатора владимира путина ухудшается из-за ряда болезней, но никаких официальных подтверждений этому нет. Хотя украинская разведка говорит об обратном.

Напомним, недовольство режимом путина растет в рф, но люди пока не готовы выходить на протесты, чтобы сменить представителей правящей «верхушки». Однако, как считает председатель ГУР Украины Андрей Черняк, есть вероятность того, что в россии может подняться улица.