Организация LeMa’anam для переживших Холокост помогает украинским беженцам

Организация LeMa’anam — это ассоциация врачей, которые добровольно занимаются лечением переживших Холокост. В свете ситуации в Украине организация решила, что они не могут быть пассивными наблюдателями, и отправила большую делегацию с медицинской и гуманитарной помощью беженцам в Молдову.

В состав делегации входят 35 врачей и терапевтов семейных и детских специальностей, включая психиатрию, ЛОР, гинекологию и ортопедию, а также средний медицинский персонал, психологи и социальные работники.

Делегация работает с беженцами, прибывающими в Молдову, в основном детьми и пожилыми людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома в короткие сроки. Кроме того, группа также обеспечит первичную помощь раненым.

В последние дни делегация оказала помощь 30-летней женщине, получившей тяжелое ранение в ногу. После оказания первой помощи на земле ее отправили в Израиль для дополнительного лечения. Другой случай включает травмированную 14-летнюю девочку, которая перестала общаться, а после поддержки соцработника делегации снова заговорила.

Доктор Тамара Колиц, основатель и председатель LeMa’anam, которая возглавляет делегацию, сказала: «Как организация, созданная для переживших Холокост, для нас было вполне естественным выйти туда, чтобы помочь беженцам в это время».

Элиноар Левитан, генеральный директор LeMa’anam, сказал: «Мы сразу поняли, что спасение жизней и гуманизм лежат в основе нашей деятельности. Мы должны были мобилизоваться для тех, кто находится в серьезной опасности. Поэтому для нас большая честь помогать и поддерживать беженцев в эти трудные времена».

Доктор Идит Теслер Габай, ЛОР-специалист из Медицинского центра «Шиба», руководившая набором врачей для организации, сказала: «Мы встречаем еврейских беженцев, которые были оторваны от своих домов и семей и отправились в изнурительное путешествие, в некоторых случаях более трех дней. Мы смирены и благодарны за то, что можем оказать некоторую помощь в лагерях беженцев с нашей медицинской помощью и поддержкой».

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