Зеленский утверждает, что россия снова атаковала гуманитарные коридоры

Он снова просит западных лидеров о помощи. «Сколько еще людей они должны убить?» — спрашивает он. «Мир должен наконец понять, что россия превратилась в государство террора».

Президент Украины Зеленский заявил, что россия* напала на украинских мирных жителей в среду во время своего ночного видеообращения.

«К сожалению, гуманитарные коридоры в среду не сработали. Российские военные не прекратили обстрелы, не гарантировали безопасность», — говорит он. «Мы готовы вывозить людей и отправлять гуманитарную помощь, но мы не можем подвергать людей обстрелам по дороге».

По его словам, 6 000 жителей осажденного Мариуполя спаслись, в том числе более 2 000 детей, несмотря на обстрелы коридоров, которые привели к некоторым ранениям, но без смертельных случаев.

«Наши сердца разбиты тем, что россия делает с нашими людьми», — говорит он. «Для российских военных нет такого военного преступления, которое они не совершили бы».

Он спрашивает русских: «Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда во время Второй мировой войны?».

Он призывает российские войска сдаться.

«Каждый российский солдат получит шанс, шанс выжить. Я обращаюсь конкретно к призывникам, которых бросили в топку войны и к остальным российским солдатам, у которых еще остался инстинкт самосохранения, сложите оружие».

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!