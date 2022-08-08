Оскорбленное самолюбие: жителей рф посчитали непрошенными гостями в Казахстане

Жители рф, наполненные пропагандой пророссийских СМИ, удивлены, почему их не возносят в ранг «освободителей», а прогоняют даже из курортных мест.

В соцсетях набирает просмотры видео, где россияне с фашистским символом на машине удивлены, почему им не рады в Казахстане.

Видео записано от имени женщины, которая не может смириться с изменением отношения к гражданам рф* со стороны обычных людей, ранее столь гостеприимных.

Она комментирует: «Отношение к нам очень-очень-очень недружелюбное!».

Недоумение россиянки совершенно искреннее, ведь она турист, а значит приехала тратить деньги, и даже пояснения местных жителей, что россия — нежеланный гость после нападения на Украину, не были поняты.

Также в Казахстане работники шиномонтажа вызвали полицию из-за фашистского символа»Z» на автомобиле клиента.

«Курсор» сообщал об эскалации конфликта: Казахстан выходит из соглашения СНГ. Президент Казахстана подписал документ о выходе государства из соглашения СНГ от 1995 года. Ранее было принято решение о направлении казахской нефти в обход россии, а также о запрете транспортировки санкционных товаров в россию и беларусь.

Наш сайт писал, что Зеленский высказался о псевдореферендумах на юго-востоке Украины. Российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку присоединения областей к рф.

Напомним, журналисты рассказали о новых фактах страшных пыток россиян над украинскими военнопленными. На новых кадрах можно увидеть отрезанную голову и кисти руки, которые россияне надели на забор. Сообщается, что инцидент произошел в населенном пункте Попасная, который захватила русская армия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!