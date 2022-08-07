Журналисты рассказали о новых фактах страшных пыток россиян над украинскими военнопленными

На новых кадрах можно увидеть отрезанную голову и кисти руки, которые надели на забор. Сообщается, что инцидент произошел в населенном пункте Попасная, который захватили россияне.

Журналисты британского издание The Guardian рассказали о новом факте издевательства солдат армии россии* над украинским военнопленным. По их словам, есть соответствующий видеоматериал, на котором видно тело в украинской военной форме без головы и кистей рук.

Об этом сказано в соответствующем материале издания.

Сообщается, что существует ролик, на котором можно увидеть, что голову и кисти рук насадили на острия забора рядом с телом. Также есть соответствующее фото. Издание не опубликовало ни фото, ни видео из-за жестокости кадров.

Снимок был опубликован главой Луганской Областной администрации Украины Сергеем Гайдаем в социальной сети Facebook. Он написал, что фото было сделано в населенном пункте Попасная, который ранее захватили россияне. На стене дома, возле которого вида голова и руки на заборе, можно увидеть адрес: улица Нагорная, 21.

Гайдай указал автора фото: некая Елена Сумина.

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