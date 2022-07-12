Оспа обезьян добралась до россии: обнародованы данные о заболевшем

В заявлении роспотребнадзора говорится, что первый случай оспы обезьян на территории рф выявлен у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы.

Об этом сообщается в Телеграм-канале РИА новости.

Молодой человек обратился в медицинское учреждение, у него была характерная сыпь. В ведомстве отметили, что болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. Мужчина находится в медицинской организации инфекционного профиля и получает необходимое лечение.

Также сообщается, что круг контактов заболевшего оспой после прибытия в россию был ограничен. Все лица, контактировавшие с заболевшим, сейчас находятся под наблюдением медиков.

Кроме этого, ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле ведомства. Также в рф хватает необходимых наборов реагентов, чтобы выявлять оспу обезьян.

В ведомстве добавили, что вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения болезни.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что оспа обезьян мутирует очень быстро. ВОЗ пока не считает, что вспышка заболевания представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы. Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.

Курсор также сообщал, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Еще напомним, что Минздрав Израиля рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти. Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!