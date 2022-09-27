Отчет: россия распространяла дезинформацию, «маскируясь» под известные западные издания

Корпорация Meta разоблачила «самую большую и самую сложную «операцию» российского происхождения», касающуюся распространения дезинформации на многих информационных ресурсах, в том числе в популярных соцсетях.

Утверждается, то *россия «маскировала» свою пропаганду, прикрываясь сайтами известных западных изданий, чтобы настроить жителей Европы и США против Украины и украинцев.

Об этом сказано в отчете Meta.

По информации корпорации, россия создала сеть с 1633 аккаунтами, 703 страницами, 1 группой в Facebook и 29 аккаунтами в Instagram. Для ее продвижения потратили примерно 105 тысяч долларов США, благодаря чему охват аудитории составил около 4000 аккаунтов в Facebook и 1500 в Instagram.

Информация распространялась в основном на немецком, английском, французском, итальянском, испанском, русском и украинском языках. Преимущественно она касалась жителей Германии, Франции, Италии, Украины и Великобритании. Сеть запустили в мае этого года и в нее вошли более 60 сайтов, «маскировавшиеся» под брендами настоящих западных СМИ, среди которых Spiegel, The Guardian, Bild и ANSA.

На этих веб-ресурсах выпускали статьи, где выражались критические настроения в адрес Украины и украинских беженцев, а также восхвалялась рф и утверждалось, что санкции Запада не принесут желаемого результата. После публикации статьи, мемы и видео распространяли через Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, веб-сайты петиций Change.org, Avaaz.com и LiveJournal.

В частности, якобы в статье от немецкого издания Spiegel речь шла о дефиците природного газа. Однако, внимательный читатель мог заметить, что домен подделки отличается от оригинального сайта. Аналогичными жертвами «маскировки» стали британское издание The Guardian и итальянское ANSA. В них предавались сомнению военные преступления рф в Украине и критиковалось то, что украинская власть хранит зерно.

«Это самая большая и самая сложная «операция» российского происхождения, которую мы сорвали с начала войны в Украине. Она продемонстрировала необычное сочетание изящества и грубой силы. Поддельные веб-сайты и использование многих языков требовали как технических, так и лингвистических инвестиций. С другой стороны, усиление в социальных сетях опиралось, в первую очередь, на грубую рекламу и фейковые аккаунты», – сказано в отчете.

Ранее журналисты узнали, что рф специально направляла иранские дроны на Умань, чтобы атаковать хасидов.

Также «Курсор» сообщал о том, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине.

Помимо этого, мы рассказывали, что информационная агрессия рф угрожает не только Украине, но и всей Европе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!