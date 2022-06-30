Папа Римский косвенно обвинил россию в агрессии против Украины

Папа Франциск в четверг косвенно обвинил россию* в «вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме» в Украине, назвав конфликт «жестокой и бессмысленной агрессивной войной».
Папа, выступая перед делегацией православных лидеров в Риме, назвал конфликт натравливанием христиан друг на друга.
И в россии, и в Украине преобладают православные христиане, но в Украине есть значительное католическое меньшинство.
«Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между народами, находящимися в конфликте, является наиболее своевременным в наши дни, когда наш мир нарушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие и многие христиане сражаются друг с другом», — сказал Папа.
«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.
Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.
Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!