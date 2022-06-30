Папа Римский косвенно обвинил россию в агрессии против Украины

Папа Римский Франциск заявил о том, что в Украине на войне стравливаются христиане. И в россии, и в Украине преобладают православные христиане, но в Украине есть значительное католическое меньшинство.

Папа Франциск в четверг косвенно обвинил россию* в «вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме» в Украине, назвав конфликт «жестокой и бессмысленной агрессивной войной».

Папа, выступая перед делегацией православных лидеров в Риме, назвал конфликт натравливанием христиан друг на друга.

И в россии, и в Украине преобладают православные христиане, но в Украине есть значительное католическое меньшинство.

«Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между народами, находящимися в конфликте, является наиболее своевременным в наши дни, когда наш мир нарушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие и многие христиане сражаются друг с другом», — сказал Папа.