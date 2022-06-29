До и после: украинские торговые центры, которые россия посчитала базами НАТО

В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Обстрелы мирных объектов, таких как торговые центры, армия рф* оправдывает тем, что якобы там располагались базы НАТО или прятались бойцы Азова, «пытая детей» и составляя коварные планы уничтожить россию.

Украина продемонстрировала фото «до» и «после» обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, которые превратились в монументы погибшим там людям.

После жуткого обстрела торгового центра в Кременчуге, в котором находились около тысячи людей, а погибло 18 мирных граждан, президент Зеленский опубликовал видео с моментом попадания российской ракеты, сразу опровергнув утверждения российских пропагандистов о поджоге или попадании в военный объект.

Напомним, когда командующие армией мародеров и убийц поняли, что отвертеться от самого факта удара по Кременчугу не получится, они пошли другим путем и стали убеждать, что удар был нанесен не по ТЦ, а по складам с боекомплектом, а центр загорелся случайно, и вообще он не работал.

«Курсор» ранее писал про удар по украинскому Кременчугу: страшные кадры с места события.

Мы публиковали страшные кадры из Украины: российские ракеты попали в многолюдный торговый центр.

Редакция сообщала, что Зеленский назвал политику НАТО аналогом «турникетов метро».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!