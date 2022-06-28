Россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт

Глава рф владимир путин* может нанести удар по Украине из-за саммита стран-членов НАТО. Так, он вчера ударил по Кременчугу из-за саммита стран Большой семерки.
Такое мнение высказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.
По его словам, чтобы остановить войну в Украине НАТО придется вмешаться и начать наносить удары по территории российской федерации.
Эксперт заявил, что мирным жителям Украины нужно готовиться к новым ударам.
«Удар по саммиту НАТО еще будет нанесен, и всем нашим мирным жителям Украины необходимо готовиться к этим новым ударам. Потому что россияне будут бить не по Мадриду, а по Киеву, Одессе», — предупредил эксперт.
Ранее наш сайт сообщал, что Стивен Кинг назвал обстрелы в Украине террористическими атаками.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что у путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума.
Также Курсор сообщал, что Эрдоган встретится с Байденом и обсудит войну россии с Украиной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!