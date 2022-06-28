Россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт

По словам эксперта, война в Украине с россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.

Глава рф владимир путин* может нанести удар по Украине из-за саммита стран-членов НАТО. Так, он вчера ударил по Кременчугу из-за саммита стран Большой семерки.

Такое мнение высказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.

По его словам, чтобы остановить войну в Украине НАТО придется вмешаться и начать наносить удары по территории российской федерации.

Эксперт заявил, что мирным жителям Украины нужно готовиться к новым ударам.

«Удар по саммиту НАТО еще будет нанесен, и всем нашим мирным жителям Украины необходимо готовиться к этим новым ударам. Потому что россияне будут бить не по Мадриду, а по Киеву, Одессе», — предупредил эксперт.

Ранее наш сайт сообщал, что Стивен Кинг назвал обстрелы в Украине террористическими атаками.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что у путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума.

Также Курсор сообщал, что Эрдоган встретится с Байденом и обсудит войну россии с Украиной.