Папа Римский прокомментировал ядерные угрозы путина

Папа Франциск также рассказал о разговоре с кардиналом Конрадом Краевским, который попал в Украине под обстрел при доставке гуманитарной помощи.

Сегодня, 21 сентября, Папа Римский Франциск отреагировал на заявление президента российской федерации* владимира путина о возможном применении ядерного оружия.

Об этом сообщает издание Reuters.

В своем заявлении Папа Римский рассказал про свою поездку в Казахстан и подчеркнул, что в то время, как некоторые думают о применении ядерного оружия в войне, эта центральноазиатская страна отказалась от него. Понтифик при этом не назвал ни россию, ни путина.

Также Папа Римский рассказал, что провел беседу с кардиналом Конрадом Краевским, который отправился в Украину, чтобы отдать гуманитарную помощь и попал под российский обстрел в Запорожье.

Понтифик отметил, что кардинал поделился с ним болью людей, которым пришлось пережить дикие ужасы войны.

«Курсор» писал ранее, что Папа Римский Франциск во время молитвы в итальянском городе Аквила призвал обратиться к Пресвятой Богородице, дабы «она испросила прощения и мира для всего мира».

Еще мы писали, что лечащий врач Папы Римского Франциска выступает против идеи визита Понтифика в Украину или россию из-за состояния его здоровья.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!