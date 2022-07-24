Папа Римский заявил, что хочет посетить Киев

В воскресенье Папа вылетел в Эдмонтон, столицу Альберты, в начале поездки в Канаду, в которой он намеревается извиниться за роль Римско-католической церкви в школах-интернатах, где многие дети из числа коренных народов подвергались жестокому обращению. В Канаде он и заявил, что хочет направиться в Украину.

Папа Римский Франциск заявил в воскресенье, что жаждет посетить Украину в рамках своих усилий по прекращению войны, которую он неоднократно осуждал.

«У меня есть большое желание поехать в Киев», — сказал Папа, отвечая на вопрос о возможной будущей поездке в Украину. Он выступал в папском самолете перед журналистами, путешествующими вместе с ним из Рима в Канаду.

Ни один Папа никогда не посещал москву*, и Франциск неоднократно осуждал вторжение россии в Украину: в прошлом месяце он косвенно обвинил москву в ведении «жестокой и бессмысленной агрессивной войны».

В эксклюзивном интервью в начале этого месяца понтифик сказал агентству Рейтер, что он надеется, что сможет посетить москву и Киев вскоре после своей поездки в Канаду.

После интервью Кремль заявил, что у него не было предметных контактов с Ватиканом относительно возможного визита, в то время как Украина возобновила свое приглашение понтифику.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!