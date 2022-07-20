В США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии

Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что в войне Украины против россии* уже наступил критический момент. Так, российские власти просчитались, думая, что захватчики смогут продержаться дольше украинских защитников на поле боя.

Об этом Остан рассказал во время заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины.

По его словам, контактная группа продолжает работу, так как все понимают, с какой угрозой столкнулась Украина. Владимир путин все время переоценивал военную мощь своей страны.

Контактная группа продолжит искать решения, которые помогут Украине победить в войне, сохранить как можно больше жизней мирных жителей.

«Россия думает, что сможет продержаться дольше Украины — и продержаться дольше нас. Но это лишь последняя ошибка из серии просчетов россии», — добавил Остин.

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