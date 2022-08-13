Пентагон оценил эффективность украинской армии в войне с рф

В Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины нашли способы делать то, что всему миру казалось просто невозможным.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки высоко оценили эффективность Вооруженных сил Украины в борьбе с российской федерацией*, которая незаконно вторглась на их территорию в феврале 2022 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, украинские военные демонстрируют на фронте большой прогресс и успехи, чем подрывают моральный дух российских солдат.

В Пентагоне заявили, что по шкале от 0 до 10 украинская армия эффективна на 12 баллов, исходя из того, насколько впечатляющими украинские воины стали для них во многих отношениях, ведь они нашли способы делать то, что миру казалось невозможным.

В сообщении также говорится, что российская федерация продолжает открывать огонь по Украине, обстреливая и гражданские объекты, а это приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

«Курсор» писал ранее, что по словам высокопоставленного представителя Пентагона, на пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину россия сильно отстала от графика в своем наступлении на Донбасс. Вместо этого украинские войска показывают хорошие результаты в боях.

Еще мы писали, что после предложения министерства иностранных дел Китая всем странам заключить общий договор о неприменении ядерного оружия, Пентагон озвучил свою окончательную позицию в этом вопросе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!