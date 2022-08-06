Ядерное оружие: Пентагон озвучил свою позицию

На фоне угрозы применения несколькими странами ядерного оружия Пентагон считает, что полной ликвидации оружия пока не удастся достигнуть по ряду факторов.

После предложения министерства иностранных дел Китая всем странам заключить общий договор о неприменении ядерного оружия, Пентагон озвучил свою окончательную позицию в этом вопросе.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Халь.

В Пентагоне отметили, что выступают за полную ликвидацию всего ядерного оружия в мире, однако признают, что есть факторы, которые мешают этому. Также Колин Халь заявил об осведомленности США, что в ближайшие годы Пекин планирует нарастить количество боеголовок в несколько раз.

Ранее «Курсор» писал, что Пентагон заявил об увеличении ядерного арсенала в Китае. Заместитель Министра обороны США по политическим вопросам Колин Ко заявил, что Китай в несколько раз наращивает свой ядерный арсенал.

Наш сайт сообщал, что Китай вводит санкции против спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Также санкции коснутся ее ближайших родственников.

Еще мы писали, что китайское правительство потребовало от США выйти из недавней сделки по продаже оружия Тайваню на сумму 108 миллионов долларов.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что жителей Тайваня попросили срочно скачать карту бомбоубежищ. Руководство столицы Тайваня порекомендовало жителям скачать на свои смартфоны навигатор, показывающий расположение бомбоубежищ в городе. Такой призыв был сделан на фоне масштабных учений, которые Китай начал вокруг полуострова.