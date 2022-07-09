Пентагон: россия отстает от графика захвата Украины

В министерстве обороны США заявили, что если российские войска и добиваются успехов на определенных направлениях, то тратят на это слишком много сил и времени.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину россия сильно отстала от графика в своем наступлении на Донбасс. Вместо этого украинские войска показывают хорошие результаты в боях. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге в пятницу, 8 июля.

«Если русские и добиваются прогресса, то он слишком постепенный, крайне ограниченный и дорогостоящий, и только в определенных небольших районах Донбасса. Они слишком отстают от установленных ими сроков. Они слишком далеки от поставленных ими целей», — говорится на сайте Пентагона.

Пентагон также отметил, что Украина начала проводить эффективные локализованные контратаки.

«Мы все чаще замечаем, что украинцы способны использовать системы HIMARS, чтобы существенно затруднить продвижение русских даже там, где они продвигались с таким трудом и медленно. Поэтому мы не допускаем даже мысли о том, что россия может выиграть такое большое сражение», — сказал он.