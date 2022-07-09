Пентагон: россия отстает от графика захвата Украины

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину россия сильно отстала от графика в своем наступлении на Донбасс. Вместо этого украинские войска показывают хорошие результаты в боях. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге в пятницу, 8 июля.
«Если русские и добиваются прогресса, то он слишком постепенный, крайне ограниченный и дорогостоящий, и только в определенных небольших районах Донбасса. Они слишком отстают от установленных ими сроков. Они слишком далеки от поставленных ими целей», — говорится на сайте Пентагона.
Пентагон также отметил, что Украина начала проводить эффективные локализованные контратаки.
«Мы все чаще замечаем, что украинцы способны использовать системы HIMARS, чтобы существенно затруднить продвижение русских даже там, где они продвигались с таким трудом и медленно. Поэтому мы не допускаем даже мысли о том, что россия может выиграть такое большое сражение», — сказал он.
«Курсор» писал ранее, что россия утвердила список американцев, которым запрещено въезжать на территорию рф. Туда попали и члены семьи американского президента Джо Байдена. Однако москва может попытаться нанести Байдену удар на промежуточных выборах в Штатах, подняв вопрос цены войны в Украине для американцев.
Ранее наш сайт сообщал, что в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!