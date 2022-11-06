Пентагон: россия не уничтожила ни одного HIMARS в Украине

За всё время войны в Украине армии российских оккупантов не удалось уничтожить ни одной из пусковых установок ракетных систем HIMARS, коих в совокупности передали ВСУ в размере 20 штук.

Об этом сообщает Рolitico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона.

Пропаганда *россии в своих «сводках» с фронта на постоянной основе утверждает, что ее армия успешно «уничтожает» пусковые установки HIMARS. Однако, в США эту информацию опровергают.

«20 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США изъяли из собственных запасов для отправки в Украину, изменили правила игры в отношении способности Киева атаковать российскую оборону. На сегодняшний день москве не удалось уничтожить ни одну из этих пусковых установок HIMARS», – рассказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

В материале сказано, что украинские военные впечатляющим образом продемонстрировали эффективность HIMARS на поле боя, но для «решающей битвы» они нуждаются в большем количестве артиллерии. Утверждается, что Украина расходует в день 4000-7000 артиллерийских снарядов, а россия – 20 000.

Согласно прогнозу анонимного источника, зимой фронт может стабилизироваться вокруг Харькова и Бахмута в центральной Украине, но по-прежнему непонятно, «чем закончится битва под Херсоном», прежде чем бои остановятся из-за погодных условий. Судьба этого украинского города может решиться уже в течение ближайших 2-3 недель.

Ранее в США выступили с новым предупреждением и заявили, что война в Украине — разминка.

Также «Курсор» сообщал, что Румыния обвинила путина во лжи.

Помимо этого, в Генштабе рассказали, что россияне готовят ловушку в Херсонской области и хотят втянуть ВСУ в уличные бои.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!