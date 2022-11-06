Война в Украине — разминка: в США выступили с новым предупреждением

Война в Украине является прелюдией к более серьезным военным вызовам для США в ближайшем будущем, причем Америка теряет свое конкурентное преимущество в ядерном оружии, предупредил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своем выступлении на ежегодном симпозиуме Морской подводной лиги 2022 года.
«Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка, — сказал Ричард. — Грядет большая война».
Ричард предупредил, что США теряют свое ядерное сдерживание против таких конкурентов, как Китай и рф*.
Ричард сказал, что единственной областью, в которой до сих пор доминируют США, являются подводные возможности.
«Возможности подводного плавания по-прежнему являются единственным… возможно, единственным настоящим асимметричным преимуществом, которое у нас все еще есть против наших противников», — сказал Ричард.
Командующий Stratcom призвал вооруженные силы США искать вдохновение в том, как они действовали в 1950-х годах, чтобы восстановить свое конкурентное преимущество.
«Мы должны сделать некоторые быстрые, фундаментальные изменения в том, как мы подходим к защите этой нации, — сказал Ричард. — Раньше мы знали, как двигаться быстро, и мы утратили это искусство».
«В противном случае, — продолжил Ричард, — Китай просто превзойдет нас, а рф в ближайшее время никуда не денется».
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