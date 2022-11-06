Война в Украине — разминка: в США выступили с новым предупреждением

«Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — сказал адмирал Чарльз Ричард.

Война в Украине является прелюдией к более серьезным военным вызовам для США в ближайшем будущем, причем Америка теряет свое конкурентное преимущество в ядерном оружии, предупредил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своем выступлении на ежегодном симпозиуме Морской подводной лиги 2022 года.

«Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка, — сказал Ричард. — Грядет большая война».

Ричард предупредил, что США теряют свое ядерное сдерживание против таких конкурентов, как Китай и рф*.

Ричард сказал, что единственной областью, в которой до сих пор доминируют США, являются подводные возможности.

«Возможности подводного плавания по-прежнему являются единственным… возможно, единственным настоящим асимметричным преимуществом, которое у нас все еще есть против наших противников», — сказал Ричард.

Командующий Stratcom призвал вооруженные силы США искать вдохновение в том, как они действовали в 1950-х годах, чтобы восстановить свое конкурентное преимущество.

«Мы должны сделать некоторые быстрые, фундаментальные изменения в том, как мы подходим к защите этой нации, — сказал Ричард. — Раньше мы знали, как двигаться быстро, и мы утратили это искусство».

«В противном случае, — продолжил Ричард, — Китай просто превзойдет нас, а рф в ближайшее время никуда не денется».

"This Ukraine crisis that we're in right now, this is just the warmup," said US Strategic Command head Admiral Charles Richard. "The big one is coming."#Russia | #China https://t.co/ACXO82YuGb — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 6, 2022

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