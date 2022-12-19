Переговоры путина и Лукашенко: главные тезисы

В отношениях между москвой и Минском может быть установлен новый рекорд.

Прямо сейчас в Минске длится встреча президентов *россии и Беларуси, владимира путина и Александра Лукашенко.

Об этом сообщает SVTV News.

Кремлевский диктатор впервые с 2019 года посетил Беларусь. Также с ним прибыли сергей шойгу, сергей лавров и виктор хренин. По информации оборонного ведомства Беларуси, шойгу и хренин уже «обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств».

Во время встречи путин заявил, что удовлетворен выстраиванием отношений между рф и Беларусью, которую он назвал «нашим союзником в прямом смысле этого слова». Он утверждает, что рф готова к дальнейшему развитию атомных проектов, науки и подготовке кадров в Беларуси.

По словам диктатора, москва и Минск намерены сотрудничать в космической сфере, а также он отметил увеличение товарооборота между странами за 10 месяцев нынешнего года на 10%, в этом году. Таким образом, в этой сфере может быть достигнут новый рекорд ‒ 40 миллиардов долларов.

В свою очередь, лукашенко заявил, что укрепления связей между рф и Беларусью ‒ естественный ответ на меняющуюся ситуацию в мире. Он отметил, что безусловным приоритетом является решение чувствительных экономических вопросов, а также сказал, что главные вопросы последнего времени ‒ оборона и безопасность.

Ранее мы рассказывали, что пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков, что кремль не намерен принуждать президента Беларуси Александра Лукашенко вступать в войну против Украины. Но также он сделал намек, связанный с этой темой.

«Курсор» сообщал, что россия готовит вторжение в еще одну страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!