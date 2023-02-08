Перехват разговора путина: следствие в Гааге опубликовало запись

Следствие в Гааге опубликовало перехват разговора президента *россии владимира путина с бывшим главой так называемой «лнр» игорем плотницким.

Об этом сообщает SVTV News.

Беседа датируется 15 ноября 2017 года. В рамках беседы кремлевский диктатор спросил у собеседника о том, как у него дела, обостряется ли военная ситуация на востоке Украины, а также уточнил о «социально-экономической обстановке».

Путин упомянул о пророссийском политике Викторе Медведчуке, также известного как «кум путина». На момент разговора тот был главой политсовета прокремлевской «Оппозиционной платформы-За життя». Со временем в Украине он стал фигурантом уголовного дела из-за торговли углем с сепаратистами в так называемых «днр» и «лнр» в период 2014-2015 годов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, Медведчук пытался сбежать из-под домашнего ареста, но его поймали украинские правозащитники, а после кремль его обменял на 161 бойца ВСУ и лидеров полка «Азов».

В ходе беседы путин сказал, что Медвечук предложил провести обмен пленными. В ответ плотницкий согласился на это, а также начал жаловаться проблемы социально-экономического характера и попросил о личной аудиенции.

«Уровень жизни, конечно же, желает быть лучшим. И у нас, как бы, есть и вопросы и предложения, как его повысить, но не всегда нам удается решить эти вопросы», – сказал собеседник.

Ранее мы писали, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

Также «Курсор» сообщал, что украинские военнослужащие прибыли в Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!