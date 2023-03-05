Перехват разговора: солдаты рф жалуются, что командование «забрасывает поле боя телами мобилизованных»

Украинская разведка обнародовала перехваченный разговор солдат рф * . На записи военный из Донецкого направления пожаловался в разговоре с товарищем, что командование относится к подчиненным, как к расходному материалу.

Солдат рф рассказал, что командование пытается пополнить ряды оккупантов с помощью недавно мобилизованных россиян. Кроме этого, он выразил возмущение кадровыми перестановками в подразделении.

«Взяли и размолотили слаженное подразделение. Ну, в принципе то, чем они и занимались, размолотить полностью в хлам боевые подразделения», — сказал он.

По его словам, российское командование использует солдат в качестве мяса и планирует забрасывать ими поле боя. В разговоре он посетовал, что россияне сами же пытаются разбить свои войска, однако он не понимает, зачем это.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!