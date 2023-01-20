Первый президент Казахстана находится в больнице: что случилось

По словам пресс-секретаря Первого Президента Айдоса Укибайя, Назарбаев перенес операцию на сердце.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сообщил Айдос Укибай в Twitter.

Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 20, 2023

Укибай добавил, что Назарбаева оперировали в Национальном научном кардиохирургическом центре. Операцию проводил известный кардиохирург Юрий Пя.

Отметим, что Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с с 16 декабря 1991 года по 20 марта 2019 года.

Ранее Курсор писал, что в россии* заявили о планах прямого вооруженного столкновения с Казахстаном. Российские пропагандисты, которых цитируют общественные каналы, перешли к прямым угрозам Казахстану, где обнаружили «военные биолаборатории».

Также недавно в Казахстане заявили, что не будут помогать россии обходить санкции. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сказал, что республика не позволит рф пользоваться своей территорией для обхода санкций в рамках «тройственного газового союза» между россией, Узбекистаном и Казахстаном.

Наш сайт уже сообщал, что Казахстан опасается войны с россией, а потому усиливает армию — СМИ.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!