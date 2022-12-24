В россии заявили о планах прямого вооруженного столкновения с Казахстаном

Россию очень беспокоит наличие в Украине биолабораторий, которые якобы выявила российская разведка. В этих лабораториях, как не раз уже заявляла рф*, в том числе и в ООН, разрабатывают биологическое, химическое оружие, а также разводят боевых голубей, гусей и даже комаров.

Теперь такие же лаборатории выявили и в Казахстане. И на них также работают специалисты из США, Германии и Великобритании.

Как сообщили российские каналы, транслировавшие передачу главного пропагандиста рф соловьева, теперь «прямое столкновение с Казахстаном безусловно будет».

Ранее Курсор писал, что Казахстан опасается войны с россией, а потому усиливает армию — СМИ.

Также недавно в Казахстане заявили, что не будут помогать россии обходить санкции. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сказал, что республика не позволит рф пользоваться своей территорией для обхода санкций в рамках «тройственного газового союза» между россией, Узбекистаном и Казахстаном.

Наш сайт уже сообщал, что путину не рассказывают всю правду о ситуации на фронте в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в российской разведке и людей, которые близки к кремлю.

Также мы писали, как в ООН прокомментировали заявления рф о «биолабораториях». В ООН заявили, что больше не могут слушать фантазии российской пропаганды об Украине. Напомним, дипломаты прокомментировали вопрос «боевых комаров» в Украине и поинтересовались, как насекомые будут отличать россиян от украинцев.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!