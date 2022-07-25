СМИ: Казахстан опасается войны с россией, а потому усиливает армию

Пока некоторые на Западе убеждены, что росссийская армия стала неопасным противником, в Центральной Азии страх перед российскими амбициями только растет.

Еще в начале 2022 года россия* решила направить свои войска в Казахстан, чтобы подавить там протесты против власти. Однако Казахстан заявил о нейтралитете, когда россия напала на Украину. При этом в стране было решено увеличить военный бюджет. Более того, власти Казахстана начали искать союзников среди США, Турции и Китая.

Об этом пишет WSJ.

Еще в июне президент Казахстана Токаев в присутствии владимира путина поддержал территориальную целостность Украины. Также он отказался признавать квази-государства «ЛНР» и «ДНР», которые россия организовала в Луганской и Донецкой области Украины.

В издании отмечают, что Казахстан извлек уроки из ожесточенного противостояния Украины российским войскам, а потому решил увеличить оборонный бюджет аж на 441 млрд тенге. Это почти миллиард долларов. Часть этих средств будет направлена на то, чтобы увеличить военные резервы страны.

Ранее наш сайт сообщал, что МИД Израиля призвал израильтян воздержаться от посещения Украины на Рош ха-Шана.

Также Курсор писал, что россия мобилизует медиков из-за огромного количества раненых солдат.

Еще напомним, что россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне.