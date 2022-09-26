Песков ответил, планируют ли в рф вводить военное положение

В российской федерации после объявленной путиным* частичной мобилизации, наблюдается паника. Люди начали массово уезжать из страны.

На войне в Украине россия* начала нести серьезные потери, в связи с этим владимир путин объявил частичную мобилизацию. Такое решение вызвало волну паники, поэтому люди, в частности мужчины, начали быстро выезжать из страны. В связи с этим, возник вопрос, не собирается ли кремль вводить военное положение.

На этот вопрос ответил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает «РБК-Украина».

По его словам, сейчас в регионах российской федерации нет никаких решений касательно введения военного положения. Решений по закрытию границ также пока нет.

Стоит подчеркнуть, что несколько дней назад, до того, как президент рф владимир путин объявил в стране мобилизацию, дмитрий песков говорил том, что такого решения никто не будет принимать. А позже он поспешил оправдаться за свой ответ и отметил, что его спрашивали не за «частичную», а за «полную» мобилизацию.

«Курсор» писал ранее, что военнослужащий ВСУ Юрий Задоя прокомментировал объявление владимиром путиным частичной мобилизации и предостерег россиян, что отправка на войну в Украину обернется тяжелыми для них последствиями.

Еще мы писали, что сразу несколько источников, а также ряд мировых СМИ утверждают, что российская федерация планирует привлечь к войне против Украины 1,2 млн. россиян. Больше всего мобилизуют именно крестьян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!