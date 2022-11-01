Пленная женщина-медик рассказала, как российские военные бросили ее истекать кровью

Женщина-медик из рф* рассказала, как российское командование и собственные сослуживцы оставили ее истекать кровью.
Когда ее без сознания от потери крови нашли украинские бойцы и оказали ей первую помощь, она рассказала СБУ, что пошла медиком на войну в Украине добровольно и в первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ.
Выжившие оккупанты бросили ее и сослуживцев истекать кровью, обещая, что потом заберут.
«Обещали, что таки заберут… Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (ПП- комплекты первой помощи), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», — сказала она.
Ранее Курсор писал, что ситуация на юге Украины обостряется: оккупанты насильно выселяют людей из домов в Херсоне.
Также мы писали, что потери российской армии значительно возросли: в ВСУ назвали причину. После попадания на фронт мобилизованные россияне гибнут через 5-10 дней. Количество потерь личного состава у российской армии возросло.
Напомним, россияне за день выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов. Украинские войска в ответ отстреливают 6, 5 — 7 тысяч снарядов. То есть примерно в 10 раз меньше, рассказали в МВД.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!