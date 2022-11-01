Пленная женщина-медик рассказала, как российские военные бросили ее истекать кровью

«Вторая армия мира» продолжает разрушать стереотипы. Теперь фраза «своих не бросаем» звучит также саркастично, как до этого «возьмем Киев за три дня».

Женщина-медик из рф* рассказала, как российское командование и собственные сослуживцы оставили ее истекать кровью.

Когда ее без сознания от потери крови нашли украинские бойцы и оказали ей первую помощь, она рассказала СБУ, что пошла медиком на войну в Украине добровольно и в первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ.

Выжившие оккупанты бросили ее и сослуживцев истекать кровью, обещая, что потом заберут.

«Обещали, что таки заберут… Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (ПП- комплекты первой помощи), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что ситуация на юге Украины обостряется: оккупанты насильно выселяют людей из домов в Херсоне.

Также мы писали, что потери российской армии значительно возросли: в ВСУ назвали причину. После попадания на фронт мобилизованные россияне гибнут через 5-10 дней. Количество потерь личного состава у российской армии возросло.

Напомним, россияне за день выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов. Украинские войска в ответ отстреливают 6, 5 — 7 тысяч снарядов. То есть примерно в 10 раз меньше, рассказали в МВД.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!