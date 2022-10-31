Потери российской армии значительно возросли: в ВСУ назвали причину

Военные идут фактически без подготовки или с минимальной подготовкой, потому что времени на нее не было.

После попадания на фронт мобилизованные россияне гибнут через 5-10 дней. Количество потерь личного состава у российской армии возросло.

Об этом сегодня, 31 октября, в эфире телеканала FreeДОМ рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, в результате мобилизации на фронтах Украины значительно выросло количество погибших российских военных.

“Они пополняют свои потери постоянно, и вы видите, насколько большие потери у них стали каждый день — несколько сот человек. Вчера было почти под тысячу”, — отметил Череватый.

Он считает, что в первую очередь на фронт в Украине попали жители близлежащих к Украине областей — курской, белгородской, брянской и воронежской, а затем прибудут люди из других регионов рф.

“Военные идут фактически без подготовки или с минимальной подготовкой, потому что времени на нее не было”, — сказал он.

Череватый сообщил, что многие мобилизованные, прибывшие на фронт в Украину, уже вернулись домой с различными увечьями или ранениями.

“Или в черных мешках. Это даже им уже трудно скрывать, потому что в соцсетях или в пабликах от местных властей все равно есть информация о похоронах”, — добавил он.

Также Череватый обратил внимание, что у российских военных нет мотивации для войны в Украине.

Как сообщал Курсор, в россии до сих пор нет указа об окончании мобилизации, несмотря на заявления чиновников. О появлении обещают проинформировать дополнительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков.

На вопрос, может ли минобороны направить новые мобилизационные задачи в регионы, то есть возобновить призыв по мобилизации, он ответил: «В этом случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!