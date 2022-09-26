Победа Украины в войне не станет финалом: главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с журналистами признался, что после победы над российскими оккупантами украинцы будут готовиться к следующей войне.

Военнослужащий готовится к долгой и кровавой битве за независимость Украины.

Об этом сообщает Time.

«Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне», – сказал Залужный.

Ранее у Зеленского заявили, что Украина не видит необходимости проводить очередную мобилизацию.

Также «Курсор» сообщал, что в россии после объявления мобилизации люди поджигают себя и стреляют в военкоматах.

Помимо этого стало известно, во сколько мировой экономике обойдется война в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!