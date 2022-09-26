Во сколько мировой экономике обойдется война в Украине

На Западе опасаются, что объявленная путиным мобилизация и проведение «референдумов» может затянуть войну в Украине на долгие годы.

Война, которую российская федерация развязала на территории Украины, отразилась на разных регионах мира, потому что она нарушила цепочки поставок, привела до скачка цен на энергоносители и вызвала дефицит продуктов. Согласно данным, до конца следующего года мировой экономике военный конфликт между Украиной и рф обойдется в 2,8 триллиона долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

На Западе обеспокоены тем, что путин, который объявил в стране частичную мобилизацию и поддержал проведение «референдумов» хочет затянуть войну на долгие годы.

Согласно прогнозу ОЭСР, мировая экономика в этом году должна вырасти на 3%, а в 2023 году на 2,2%. Но перед началом войны рост в этом году должен был составить 4,5% и 3,2% в следующем. Таким образом война обойдется миру в сумму, эквивалентную объему производства французской экономикой за эти два года.

В ОЭСР говорят, что экономика еврозоны должна вырасти в следующем году на 0,3%, а в Германии сократится на 0,7%. В июне ожидался рост на 1,6% в еврозоне и на 1,7% в Германии.

Отмечается, что если цены на энергоносители вырастут, то экономика Европы пойдет на спад. Это произойдет в случае суровой зимы. И для снижения этого риска потребление энергии нужно снизить на 10-15%.

«Курсор» писал ранее, что американские климатологи подсчитали, какой урон сельскохозяйственной промышленности нанесет ядерная война и сколько человек погибнет от голода.

Еще мы писали, что тот экологический вред, который Украине нанесла война, будут ощущать, как минимум два поколения людей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!