Почему в кремле скрывают информацию о состоянии кадырова – ответ экс-депутата госдумы рф

Если он действительно умер, тогда, согласно мусульманским обычаям, его должны были похоронить в тот же день.

Экс-депутат *госдумы рф и оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что кремль не разглашает правду о том, что происходит с чеченским главарем рамзаном кадыровым, но "дыма без огня не бывает".

Об этом сообщает FreeДом.

По его словам, о том, что у кадырова обострились проблемы со здоровьем, утверждают многие источники. Однако подробности отсутствуют, в том числе, потому что кремль пытается скрыть реальное положение дел.

"Для путина очень важно, чтобы не началась резкая дестабилизация в чечне. Рамзан для него – личный гарант стабильности, он понимает, что там есть несколько влиятельных людей, которые в случае смерти кадырова будут конкурировать за власть", – заявил он.

По мнению Пономарева, если кадыров уже действительно мертв, то, согласно мусульманским обычаям, он должен быть похоронен в тот же день. Однако в нынешних условиях более высокая роль будет присуща политическим соображениям, а не религиозным традициям.

Оппозиционер добавил, что потенциальные проблемы в национальных республиках являются для путина очень серьезным вопросом. По его словам, кремлевский диктатор боится этнического национализма и "нового взрыва в Чечне, который замирили благодаря кадыровым".

Ранее "Курсор" сообщал, что журналисты геолоцировали видео, недавно опубликованное в Telegram-канале кадырова.

Помимо этого появилась информация, что кадырову сделали операцию на почках, но она не увенчалась успехо.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!