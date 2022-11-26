Подробности взрывов в Днепре: количество жертв увеличивается

В результате российской ракетной атаки по Днепру, который повредил жилые дома и вызвал пожары, за помощью к медикам обратились 13 человек.

В субботу, 26 ноября, армия рф нанесла ракетные удары по городу Днепр.

Мэр города Борис Филатов сообщил, что на месте взрыва произошел пожар, горит дом в частном секторе.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил взрывы в Днепре: «В настоящее время известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу».

По состоянию на настоящее время за помощью к медикам обратились 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Среди них 17-летний парень.

Ранее Курсор писал про «вторую трансформаторную армию»: в украинском СНБО посмеялись над российскими военными. Российская армия боится ВСУ и всячески избегает прямого столкновения с украинскими военными, зато они «героически» обстреливают объекты критической энергоструктуры.

Также мы сообщали, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Российская федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери и терять захваченные рубежи. Самым главным провалом армии страны-агрессора стала потеря Херсона, ведь с начала полномасштабного вторжения он был единственным крупным достижением оккупантов.

«Курсор» уже информировал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!