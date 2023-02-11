Последствия массированного удара по Украине: в ВСУ показали обломки ракеты «Калибр»

В Воздушных силах Украины показали обломки крылатой ракеты морского базирования «Калибр», найденные накануне, 10 февраля, в Винницкой области. Такими ракетами рф терроризирует мирные города.

Фотографию обломков ракеты «Калибр» опубликовано на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Напомним, с позднего вечера 9 февраля до обеда 10 числа противник запустил по украинской земле 71 крылатую ракету, в частности, 28 «Калибров». Украинские воины уничтожили более 60 крылатых ракет и пять беспилотников-камикадзе.

Стоит отметить, что обстрелами мирных городов россияне прикрывают свои неудачи на фронте. Ежедневно войска рф несут огромные потери. Так, Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года ликвидировали около 136 тысяч 880 российских военных, и только за минувшие сутки — 1140 человек.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.