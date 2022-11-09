Ганц высказался о возможности расширения военной помощи Украине

Министр обороны Бени Ганц, который, как ожидается, скоро покинет свой пост, высказался по ряду основных вопросов ближе к концу своего срока, затронув и тему войны в Украине.

Если не произойдет неожиданных политических событий, то министр обороны Бени Ганц завершит свой пост в ближайшие недели формированием нового правого правительства. Сегодня утром Ганц высказался по ряду вопросов в связи с окончанием срока своих полномочий.

Об этом сообщает Maariv.

Ганц также прокомментировал возможность предоставления Израилем систем защиты украинцам после критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

«Объемы нашего производства ниже, чем потребность в экспорте — у нас нет достаточно крупных баз производства для этого.В украинском контексте понятно, что даже, если и решиться изменить политику — опустошать системы нашего ПВО нельзя. Мы проверяем, что можно сделать и какую помощь расширить, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО».

Ранее Курсор писал, что министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине, находящейся в состоянии боевых действий, гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

Также Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

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