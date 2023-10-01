В этот день все украинцы в очередной раз почтили память павших воинов минутой молчания.

Пограничники Беларуси неожиданно приспустили государственный флаг, когда происходила общеукраинская минута молчания (чтобы увидеть видео, листайте вниз).

Об этом сообщил Telegram-канал "Україна Online: Політика, новини".

Отметим, что сегодня, 1 октября, в Украине отмечали Покрову, а также День защитников и защитниц Украины. Всем украинцам предложили почтить подвиг героев минутой молчания.

Эта практика применяется ежедневно во многих городах в 09:00. Традиция почтения павших воинов появилась приблизительно в марте прошлого года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине.

Известно, что до 2022 года в минобороны Украины каждый день били в колокол и называли каждую фамилию погибшего. 16 марта прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о ежедневной общенациональной минуте молчания в девять утра по погибшим в результате российской агрессии. В частности, сегодня, 1 октября, в Киеве на Майдане независимости почтили память павших воинов, где собрались сотни людей. Также к этому присоединились жители многих других городов.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!