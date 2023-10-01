За это "шокирующее преступление" ему пришлось серьезно расплатиться.

В *москве (россия) сотрудника вневедомственной охраны на транспорте оштрафовали за разговор на украинском языке.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Журналисты пишут, что полицейские получили заявление от командира роты противодействия беспилотникам. Мужчина услышал, как на боевом посту сотрудник вел телефонную беседу, используя для этого иностранный язык.

Когда он вслушался, то понял, что это украинский язык. После этого командир поспешил пожаловаться в правоохранительные органы.

Оперативники провели проверку и вышли на 24-летнего Владислава Р. из подмосковного дедовска. За это "шокирующее преступление" на него был оформлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также ему грозит штраф или административный арест на 15 суток.

Ранее мы писали, что в рф разместили карты с обозначенными совершенно разными границами незаконно присоединенных к ним украинских территорий. Вероятно, в кремле сами не понимают, какие земли удалось оккупировать, потому что там присвоили себе ту украинскую территорию, которую не захватывали.

Также "Курсор" сообщал, что в россии больше 150 семей с детьми-инвалидами получили сухпайки с червяками.

Помимо этого эксперты подсчитали, во сколько россиянам обходится содержание путина.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!