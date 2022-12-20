Политолог считает, что у путина есть три плана по наступлению на Украину

Эксперт отметил, что участия Беларуси в войне – это была единственная цель, с которой путин* приехал в Минск.

Российская федерация продолжает призывать на службу мужчин и отправлять на фронт в Украину. Предполагается, что в 2023 году агрессор попытается пойти в новое наступление. Для этого он разработал три плана.

Таким мнением поделился с «24 каналом» политолог Николай Давыдюк.

По его словам, недавно разведка Молдовы сообщила, что россия точно вторгнется, это только вопрос времени.

Один из возможных сценариев нового вторжения состоит в том, что армия рф может уйти из территории Беларуси и Приднестровья, а затем встретиться и захватить две атомные станции.

«Думаю, что это план максимум, который хочет путин, а его второй план-минимум – чтобы Лукашенко вступил в войну своими войсками», – объяснил Давидюк.

Политолог считает, что третий план — российский диктатор планирует захватить варшавскую трассу силами русских и белорусских военных.

«Курсор» писал ранее, что глава рф путин неожиданно признал, что ситуация в четырех областях восточной Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, — которые москва незаконно аннексировала в сентябре, является «чрезвычайно сложной».

Еще мы писали, что президент россии владимир путин три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз это произошло в середине февраля 2022 года.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ключевым автором войны, которую развязали против Украины, является не только владимир путин. Помимо главы кремля, решение прийти в Украину и убивать мирное население еще принимали Патрушев и Ковальчук.