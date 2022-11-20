Политтехнолог Шейтельман: россия — не государство, а территория

По мнению аналитика, развал российской федерации может произойти в течение ближайших 10 лет.

Такого государства как россия* не существует, есть только территория, которая так называется.

Такое мнение в воскресенье, 20 ноября, в эфире телеканала FreeДОМ высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он отметил, что население россии деградирует, при этом в стране нет никаких институтов и законов.

“В россии нет ничего. Забудьте. Нет такого государства. Это failed state. Россия — это не государство, это территория сегодня, поэтому ни о каких реформах государства речи быть не может”, — считает Шейтельман.

По его словам, так же в свое время не произошли реформы в ссср.

“Союз развалился. Появились другие страны. И это нормально. Такое же должно произойти с россией”, — отметил политтехнолог.

Шейтельман также высказал мнение, что развал россии может произойти в течение 10 лет, а вот в ближайшие два-три месяца такие события — маловероятны.

Как сообщал Курсор, ситуация в россии близка к военному поражению и при таком раскладе власть в стране может быть взята силой. Об этом сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его мнению, уже сейчас как хозяева положения ведут себя в рф два человека — глава чечни рамзан кадыров и совладелец частной военной компании “вагнер” евгений пригожин, которого СМИ называют “поваром Путина”.

Также мы информировали о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!