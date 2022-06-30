Польша достроила забор на границе с Беларусью

В Польше после пяти месяцев работы завершено строительство забора высотой 5 метров на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 30 июня, сообщило Польское пограничное агентство.
«25 января началось строительство физического барьера на границе между Польшей и Беларусью. Сегодня работы завершаются. Пять месяцев интенсивной работы и мониторинга. 186,25 километров и 49 тысяч тонн стали. Так будет безопаснее», — говорится в сообщении.
#bariera
25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy
Dziś prace nad nią dobiegają końca.
5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
В связи с завершением работ на границу прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и другие официальные лица.
«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.
Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.
Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт. По словам эксперта, война в Украине с россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!