Польша достроила забор на границе с Беларусью

20:13, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Польские пограничники отчитались о том, что ограждение на границе с Беларусью было успешно достроено — его длина составила 186 километров, а на строительство ушло почти 50 тысяч тонн стали.

В Польше после пяти месяцев работы завершено строительство забора высотой 5 метров на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 30 июня, сообщило Польское пограничное агентство.

«25 января началось строительство физического барьера на границе между Польшей и Беларусью. Сегодня работы завершаются. Пять месяцев интенсивной работы и мониторинга. 186,25 километров и 49 тысяч тонн стали. Так будет безопаснее», — говорится в сообщении.

В связи с завершением работ на границу прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и другие официальные лица.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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