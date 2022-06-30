Польша достроила забор на границе с Беларусью

Польские пограничники отчитались о том, что ограждение на границе с Беларусью было успешно достроено — его длина составила 186 километров, а на строительство ушло почти 50 тысяч тонн стали.

В Польше после пяти месяцев работы завершено строительство забора высотой 5 метров на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 30 июня, сообщило Польское пограничное агентство.

«25 января началось строительство физического барьера на границе между Польшей и Беларусью. Сегодня работы завершаются. Пять месяцев интенсивной работы и мониторинга. 186,25 километров и 49 тысяч тонн стали. Так будет безопаснее», — говорится в сообщении.

#bariera

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

В связи с завершением работ на границу прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и другие официальные лица.