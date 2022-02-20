Польша готова предоставить Украине больше оборонительного вооружения

Премьер-министр Польши заявил, что его страна готова сделать все для того, чтобы предоставить возможности Украине защищать свои города и своих граждан.

Польша готова предоставить Киеву дополнительное оборонительное оружие, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в субботу после роста напряженности в связи с противостоянием Украины с Россией.

«Мы готовы предоставить дополнительные поставки оборонительного оружия… оружия, которое должно быть использовано для защиты территории (Украины), защиты городов, защиты людей, мест, где они находятся, от агрессии российской армии», — сказал Моравецкий во время телевизионной пресс-конференции в Мюнхене.

Около 150 тысяч российских военных — включая около 60% всех сухопутных войск России — сосредоточены у границ Украины. Кремль настаивает на том, что у него нет планов вторжения.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Кроме того, Россия проведет масштабные ядерные учения. Министерство обороны заявило, что президент России Владимир Путин будет лично наблюдать за ходом субботних учений, в ходе которых будут проведены многочисленные тренировочные пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет.

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