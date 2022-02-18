Россия проведет масштабные ядерные учения

Заявление последовало за предупреждением президента США Джо Байдена в четверг о том, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней.

Российские военные в пятницу объявили о масштабных учениях своих стратегических сил.

Министерство обороны заявило, что президент России Владимир Путин будет лично наблюдать за ходом субботних учений, в ходе которых будут проведены многочисленные тренировочные пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет.

Министерство заявило, что запланировало учения, чтобы проверить готовность российского военного командования и персонала, а также надежность ядерного и обычного оружия.

Опасения Запада сосредоточены на том, что около 150 000 российских войск — включая около 60% всех сухопутных войск России — сосредоточены у границ Украины. Кремль настаивает на том, что у него нет планов вторжения.

Но Москва потребовала от США и их союзников не допускать Украину и другие бывшие советские республики в НАТО, не размещать оружие в Украине и вывести войска НАТО из Восточной Европы.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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