Попытка взрыва «Турецкого потока»: в кремле заявили о задержании диверсантов

Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков утверждает, что правоохранители арестовали нескольких человек, которые планировали диверсию на российской части газопровода «Турецкий поток».

По словам чиновника, это «посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут».

Об этом сообщают российские СМИ.

«Они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, хотели взорвать на нашей территории наш (объект – прим.ред.), – заявил Песков и добавил, что к этому причастны силы, на которые намекал президент *рф.

Ранее мы рассказывали, что во время пленарного заседания «российской энергетической недели» владимир путин высказался о подрыве «Северного потока». По его словам, это является актом международного терроризма, который совершили люди, стремящиеся к разрыву связей между рф и Европой, и тот, кто технически способен это реализовать. Лидеру кремля выгодоприобретатели этих взрывов «понятны».

Путин добавил, что «Северные потоки» могут отремонтировать, но лишь в случае необходимости этого. Агрессор заявил, что россию не допускают к обследованию ветки. Также президент рф заявил о кризисе мировой экономики и ТЭК из-за отдельных участников рынка, которые ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Больше об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал о том, как российская федерация восстанавливает поврежденный Крымский мост. Согласно спутниковым снимкам, идут ремонтные работы как на железнодорожной линии, так и на находящейся справа автомобильной части Крымского моста.

Помимо этого, Зеленский назвал окружение *путина щенками, пьющими водку и угрожающими ядерным оружием.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!