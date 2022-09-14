Путин приведет россию к распаду — советник главы МВД Украины

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, кадровые проблемы россии* будут только углубляться,

По словам советника, после поражения на Харьковском направлении россияне увидели, что собой представляет «вторая армия мира».

Об этом он заявил в эфире с Марком Фейгиным.

Геращенко отметил, что «подвиги» армии россии, спешно убегавшей из Харьковской области, невозможно скрыть в современном мире. евозможно. По его словам, теперь на стороне армии рф никто не захочет воевать, так как все увидели ее трусость и некомпетентность.

Геращенко отметил, что сейчас в российской армии «кадровый голод», поэтому президенту рф владимиру путину пришлось пойти на кардинальные шаги. В частности, сообщалось, что путин приказал госкорпорациям формировать частные военные компании.

«Дело идет к распаду россии, я прямо скажу. Если эту войну не остановят путем полного вывода с территории Украины российских вооруженных сил включая Крым, в дальнейшем это приведет к распаду рф. Региональные лидеры, которые сидят тихо, опасаясь фсб, начнут постепенно поднимать голову. Они все уже понимают, что путин ведет рф в пропасть… Очень важные последствия нашей блестящей победы на Харьковщине — это то, что в россии начали публично критиковать путина и его сторонников», — заявил Геращенко.

Советник считает, что критика путина будет расти после каждого удара ВСУ. Кроме этого, после освобождения Херсона, Мелитополя и Бердянска президент рф уже не сможет говорить россиянам, что армия рф «самая сильная».

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW заявили, что кремль впервые признал свое поражение с начала вторжения в Украину. Чиновники кремля* и пропагандисты государственных СМИ широко обсуждают причины поражения россии в Харьковской области.

Курсор писал, что Шольц призвал путина как можно скорее вывести российские войска из Украины. Канцлер Германии в телефонном разговоре призвал президента россии найти дипломатическое решение конфликта в Украине на основе прекращения огня и полного вывода российских войск в кратчайшие сроки.

Также Курсор информировал о том, что, по словам путина, россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной. Наша редакция писала, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил. Дошло до того, что оккупанты запретили отпуска в своих рядах из-за нежелания значительного количества военных рф возвращаться на войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!