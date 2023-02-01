Посол Украины провел встречу в Кнессете: подробности

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с группой дружбы с Украиной в Кнессете.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в Facebook.

В ходе беседы с сопредседателями группы Ю. Эдельштейном и З. Элькиным обсудили возможные пути расширения помощи и поддержки Украины во время ее войны против *россии.

Также они обсудили организацию в скором времени визита израильских парламентариев в Украину и визита группы дружбы с ВРУ в Израиль для интенсификации межпарламентского взаимодействия.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу готов рассмотреть возможность стать посредником между Киевом и москвой, если такая просьба поступит от воюющих стран и США. По его словам, он может это рассмотреть, но не будет «вмешиваться».

Лидер Ликуда утверждает, что это должно быть «правильное время и правильные обстоятельства» Об этом также должен попросить Вашингтон, потому что «на кухне не может быть слишком много поваров».

Нетаниягу утверждает, что вскоре после начала полномасштабной войны в Украине в феврале прошлого года его просили выступить в качестве посредника, но он отказал, аргументировав это тем, что тогда был лидером израильской оппозиции, а не премьер-министром. По его словам, это предложение было «неофициальным».

Тогда Украина обратилась к Нафтали Беннету, после чего он в марте провел встречу с президентом россии владимиром путиным и беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но попытка заключить мирное соглашение обернулась крахом. Более развернуто о словах Нетаниягу касаемо отношений Иерусалима и Киева читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что путин лично курирует некоторые психологические операции пропагандистского канала Russia Today.

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