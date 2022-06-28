Эксперт озвучил вероятность российского ядерного удара по Украине

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в россии* обсуждалось применение тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине.

По словам Пионтковского, президент россии владимир путин, находясь в своем бункере, поднимал вопрос касательно применения тактического ядерного оружия при обороне временно оккупированного Херсона.

Об этом сообщает 24 канал.

«Для того чтобы сделать бессмысленную и самоубийственную для россии военную акцию, а именно уничтожить ядерным оружием один украинский город, нужно активное задействование нескольких десятков персон», — заявил он.

Публицист считает, маловероятно, что российский президент решится применить тактическое ядерное оружие.

Кроме этого, он напомнил слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который заявил, что при обороне Херсона путин будет готов пойти на такой шаг и применить тактическое ядерное оружие.

«Я знаю Венедиктова, я их знаю. Он бы это не придумал, если бы этого не слыхал. Значит, у них такие разговоры ведутся», — отметил он.

Публицист напомним, что процедура применения ядерного оружия непростая и состоит из нескольких этапов.

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