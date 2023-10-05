Среди погибших вследствие очередного акта российской жестокости известно о 6-летнем украинце.

В посольстве Украины выступили с заявлением касательно ракетного удара, который *россия нанесла по Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В посольстве заявили, что россияне продолжают совершать военные преступления – на сей раз их безжалостное нападение унесло жизни 51 человека, в том числе 6-летнего ребенка.

"Россияне выпустили ракету по гражданскому коммерческому району в Грозе Купянского района, нацелившись на невинных людей. Еще шестеро ранены, в том числе молодая девушка. Усилия украинских спасателей по извлечению выживших продолжаются. Не пора ли израильскому правительству преодолеть свое безразличие?", – сказано в заявлении.

Напомним, что сегодня, 5 октября, ВС рф обстреляли село Гроза Купянского района (Харьковская область). Первые подробности и видео с места трагедии ищите здесь.

Позже "Курсор" сообщал, что, как выяснилось, россияне ударили ракетой по кафе, где проходил поминальный обед. Именно по этой причине в одном месте собралось такое большое количество людей.

Также представитель Харьковской областной прокуратуры заявил, что россия одной атакой убила более половины жителей украинского села.

Следует отметить, что село Гроза россия оккупировала в феврале-марте 2022 года. Его освободили 9 сентября 2022 года, в первые дни Слобожанского контрнаступления ВСУ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!