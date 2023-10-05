Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, на сей раз убив людей, пришедших на поминки.

Вследствие ракетной атаки ВС *рф по кафе-магазину в селе Гроза (Харьковская область) погибла половина жителей этого населенного пункта.

Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодня население села составляло около сотни человек.

"Это небольшой населенный пункт. В нем на данный момент вообще проживает около 100 жителей. И большая часть этого населенного пункта, жители этого села были убиты одной ракетой, россиянами запущенной", – отметил он.

Напомним, что сегодня, 5 октября, ВС рф обстреляли село Гроза Купянского района (Харьковская область) и унесли жизни как минимум 50 человек, в том числе ребенка. Первые подробности и видео с места трагедии ищите здесь.

Позже "Курсор" сообщал, что, как выяснилось, россияне ударили ракетой по кафе, где проходил поминальный обед. Именно по этой причине в одном месте собралось такое большое количество людей.

Следует отметить, что село Гроза россия оккупировала в феврале-марте 2022 года. Его освободили 9 сентября 2022 года, в первые дни Слобожанского контрнаступления ВСУ.

Помимо этого Зеленский назвал год, когда россия сможет атаковать Балтию и другие страны

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!