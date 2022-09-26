«Повар путина» признался, что создал группу наемников «вагнер»

Российский бизнесмен евгений пригожин* впервые подтвердил информацию о том, что он является создателей частнуой военной компании в 2014 году.

По словам пригожина, союзника президента рф владимира путина, это именно он основал группу наемников «вагнер». Кроме этого бизнесмен подтвердил развертывание этой группы странах Латинской Америки и Африки.

Об этом сообщила пресс-служба его кейтеринговой компании конкорд, пишет Корреспондент.net.

В заявлении бизнесмена говорится, что он создал группу «вагнер» для отправки боевиков в украинский Донбасс еще в 2014 году: «С этого момента, 1 мая 2014 года, родилась группа патриотов, которая позже получила название бтг вагнер».

«Я сам почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые могли бы мне в этом помочь. Эти ребята, герои, защищавшие сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали опорой нашей родины», — написал пригожин.

При этом, ранее бизнесмен всегда отрицал связи с группой «вагнер». Хотя длительное время «вагнер» подозревали в том, что они реализуют зарубежные амбиции путина, но кремль всегда отрицал какие-либо связи.

На сегодняшний день пригожин находится в санкционном списке Евросоюза и Соединенных Штатов.

Курсор писал ранее, что советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что россии не удастся выполнить свой план по пополнению резервов, как они планируют. На первом этапе мобилизации они призовут где-то 40-50 тысяч военных.

Наша редакция сообщала, что в британской разведке говорят, что реализовать план по призыву 300 тысяч резервистов будет сложно, поскольку страна столкнется с рядом логистических и административных проблем.

Напомним, что объявленная путиным мобилизация вызвала волну негодования и во многих городах начали проходить акции протеста.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!